Polícia colombiana anuncia prisão de líder das Farc O líder das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), Rubén Herrera Méndez, conhecido como "Ricaurte", foi capturado em Bogotá por corpos de elite da polícia colombiana. "Ricaurte" é considerado sucessor do líder guerrilheiro das Farc Simón Trinidad, extraditado aos Estados Unidos em 2004. O guerrilheiro assumiu o controle da frente 41 das Farc após a extradição de Trinidad. Segundo o Noticias Uno, "Ricaurte" estava com dois documentos de identidade no momento de sua detenção. As autoridades dos Estados Unidos analisam agora qual foi o grau de envolvimento de "Ricaurte" no seqüestro de três americanos em 2003, quando participavam de tarefas de apoio contra cultivos ilícitos na selva colombiana. Trinidad foi extraditado aos Estados Unidos acusado do seqüestro dos três americanos. As Farc têm em seu pode mais de cinqüenta reféns, entre policiais, militares, políticos e os três americanos. O objetivo é trocar os reféns por guerrilheiros presos dentro e fora do país.