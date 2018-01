Polícia colombiana apreende 120.529 pílulas de ecstasy Agentes da Polícia Antinarcóticos da Colômbia, em uma operação conjunta com organismos americanos, desmantelaram uma organização que fabricava e exportava a droga sintética ecstasy. Durante a operação, realizada na cidade de Cali, foram apreendidas 120.529 pílulas da droga. Esta é a primeira vez que se descobre um laboratório para a fabricação de esctasy na América Latina. "Vamos continuar combatendo esta droga sintética no país, pois estamos verificando uma aumento em seu consumo verdadeiramente preocupante", disse o comandante da Polícia Nacional, general Luis Ernesto Gilibert. A quantidade apreendida está avaliada no mercado em torno de US$ 1,3 milhão.