Polícia colombiana apreende 60 quilos de cocaína A Polícia da Colômbia apreendeu em um aeroporto 60 quilos de cocaína escondidos em jogos infantis que seriam exportados à Espanha, informaram fontes oficiais. O comandante da Polícia do Valle del Cauca, coronel Jaime Gutiérrez, disse que a droga estava camuflada em tiras plásticas introduzidas nos brinquedos que seriam exportados. A Polícia conseguiu encontrar a droga utilizando cachorros treinados para detectar cocaína escondida em produtos insuspeitos, como frutas, obras de arte e brinquedos, entre outras coisas. Três pessoas foram detidas durante a operação, realizada no aeroporto "Alfonso Bonilla Aragón", na cidade de Cali. A droga apreendida teria um valor estimado em US$ 2 milhões no mercado europeu.