Polícia colombiana confisca US$10 mi de traficantes de droga A polícia colombiana confiscou nesta quinta-feira mais de US$ 10 milhões que estavam escondidos na parede de um guarda-roupa em um apartamento de traficantes de drogas na cidade de Cali, ao sudoeste de Bogotá. Trata-se da sexta descoberta de dinheiro proveniente do narcotráfico neste país andino, considerado o maior produtor e exportador mundial de cocaína. "Com isso são quase US$ 90 milhões" apreendidos até agora em posse dos traficantes, disse o general Luis Alberto Moore, comandante da polícia de Cali. Cali está localizada a 250 quilômetros ao sudoeste de Bogotá e é um dos centros de operação Cartel do Norte do Vale, considerado a principal organização de narcotraficantes da Colômbia. "Eles saíram daqui no dia anterior, certamente quando viram a movimentação da polícia", disse o general.