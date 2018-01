Polícia colombiana prende quatro brasileiros As autoridades colombianas prenderam hoje quatro brasileiros por explorar e exportar ilegalmente ouro na fronteira da cidade de Guainía. Segundo informação oficial, os acusados contavam com todo aparato para a prática do garimpo clandestino. Os brasileiros foram identificados pelas autoridades colombianas como Anderson Carlos dos Santos Ferreira, Bernardo Serrano de Oliveira, Junior Vieras Acosta e Domingo Uis Gonzales Oliveira. De acordo com a legislação do país vizinho, os quatro brasileiros cometeram o crime de violação de fronteira para a exploração ilegal de recursos naturais. A pena para o delito varia de quatro a oito anos de prisão. Também foram apreendidas seis pequenas embarcações com 15 quilos de mercúrio, 144 galões de gasolina, 1.300 cartuchos para escopeta e vários materiais para exploração de minérios. Em julho, a prisão de outro brasileiro, Ardelei da Silva, que explorava ilegalmente a mineração de ouro na Amazônia colombiana sob proteção da guerrilha, deu nomes (e alguns números) ao envolvimento do Brasil na guerra civil. Os guerrilheiros das Farc e os paramilitares disputam o controle e a exploração de recursos em áreas de onde o Estado está ausente. Em fevereiro, outro brasileiro foi preso na região de Barrancomina, no leste do país, numa operação do Exército contra as Farc e o traficante brasileiro Fernandinho Beira-Mar. As autoridades colombianas não têm uma estimativa sobre o número de brasileiros explorando os garimpos. Mas sabem que eles extraem diariamente uma quantidade de ouro avaliada em US$ 1.500 a US$ 2.500 só nos garimpos do Rio Caquetá e afluentes, localizados no Estado de mesmo nome.