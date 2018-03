Polícia cubana detém dissidente, afirmam ativistas A polícia cubana deteve nesta quinta-feira o dissidente José Daniel Ferrer, de 41 anos, um ex-preso político no país, informou uma rede de ativistas à Agência France Presse (AFP). Ferrer foi detido pela manhã em casa, disse Elizardo Sánchez, porta-voz da Comissão Cubana pelos Direitos Humanos e a Reconciliação Nacional. Ferrer vive na cidade de Palmarito, perto de Santiago de Cuba, no leste do país caribenho.