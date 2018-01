Polícia da China prende 13 pessoas por acidente em usina elétrica

PEQUIM - A polícia chinesa levou 13 pessoas sob custódia em razão do colapso de uma plataforma em construção em uma usina elétrica no leste do país, em um acidente que deixou 74 mortos e 2 feridos, relatou a mídia estatal nesta sexta-feira, 25.

Acidentes mortais são relativamente comuns em áreas industriais na China, onde três décadas de forte crescimento econômico foram marcadas por incidentes que variam de desastres em minas a incêndios em fábricas.

A agência de notícias estatal Xinhua relatou que, até o momento, 68 das 74 vítimas foram identificadas e tinham de 23 a 53 anos.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O acidente ocorreu na manhã de quinta-feira em Fengcheng, na Província de Jiangxi, durante trabalhos em uma torre de resfriamento para uma usina elétrica a carvão.

O jornal oficial China Daily relatou que o acidente ocorreu quando um guindaste da torre desabou, provocando o colapso da plataforma de construção inteira enquanto os funcionários do turno da noite saíam para a entrada dos da manhã.

"Iremos conduzir uma investigação séria sobre a causa do acidente e os responsáveis irão se explicar", disse o vice-governador de Jiangxi, Li Yihuang, segundo o jornal. / REUTERS