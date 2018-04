Polícia da França prende suspeita de liderar o ETA O ministério do Interior da Espanha informou que uma suspeita de liderar o grupo separatista ETA foi presa no leste da França neste domingo. Em nota, o governo espanhol disse que Izaskun Lesaka e outra pessoa cujo nome não foi revelado, suspeitas de fazerem parte do grupo armado, foram presas portando armas num hotel em Macon, após terem sido seguidas por uma unidade de operações táticas da Polícia Nacional Francesa.