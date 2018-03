Polícia da Grécia negocia com refugiados para liberar linhas de trem ocupadas

ATENAS - A polícia da Grécia está negociando com os refugiados que ocupam as linhas de trem no acampamento de Idomeni uma saída pacífica que permita restabelecer o tráfego ferroviário entre Grécia e Macedônia, paralisado há 30 dias.

Um porta-voz da polícia explicou que durante a manhã havia sido fechado um acordo com os imigrantes e refugiados, que desmontaram todas as barracas das vias. No entanto, poucas horas depois alguns haviam retomado o protesto e se reinstalado.

As linhas atravessam o campo improvisado de Idomeni e há 30 dias vários grupos de refugiados as mantêm ininterruptamente ocupadas para exigir a reabertura das fronteiras.

A ocupação, que é uma das muitas que se organizam no acampamento para exigir a reabertura de fronteiras, não só causou numerosos danos econômicos à companhia de ferrovias Trainose pela perda de passageiros, mas à economia como um todo, pois muitas mercadorias são transportadas pela ferrovia. /EFE