Polícia da Guiana é acusada por morte de manifestantes

As mortes ocorreram em julho, quando a polícia atirou em direção a uma multidão que protestava contra aumentos de tarifa de energia em uma cidade no sudoeste do país. Outras 20 pessoas ficaram feridas. A polícia havia alegado que pessoas não identificadas mataram os manifestantes.

A comissão também determinou esta semana que as famílias daqueles que foram mortos vão receber um total de US$ 40 mil. As informações são da Associated Press.