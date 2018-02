Polícia da Itália desarticula rede de contrabando de pessoas A polícia do sul da Itália informou que desarticulou uma rede de contrabando de pessoas responsável por ondas de imigrantes que chegam à costa do país. Além disso, as autoridades detalharam como os traficantes conseguem dinheiro através de pagamentos ilícitos de imigrantes que desejam fazer a arriscada travessia.