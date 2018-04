Polícia da Rússia mata 2 rebeldes após sofrer atentado A polícia da Rússia matou hoje dois supostos militantes numa operação de contraterrorismo, lançada em resposta a um ataque suicida que matou seis policiais. A área na periferia de Makhachkala, capital do Daguestão, está fechada desde o ataque com um carro-bomba ocorrido ontem contra uma delegacia de polícia. As autoridades procuram pelos organizadores do ataque e seus cúmplices.