Polícia da Somália prende nove supeitos de terrorismo Nove estrangeiros foram detidos na Somália por suspeita de terem ligações com a rede terrorista de Osama bin Laden. Desde que os Estados Unidos vincularam o grupo muçulmano somaliano Al-Itihaad al-Islamiya com a rede Al-Qaeda, aumentaram as conjecturas sobre a possibilidade de a Somália vir a ser o próximo alvo de operações militares norte-americanas contra o terrorismo. O chefe de polícia da capital, Abdi Hassan Awaleh Qeybdid, disse que ainda é muito cedo para se afirmar se os detidos - sete iraquianos, um curdo iraquiano e um palestino - são ou não terroristas. ?Mas continuam as investigações e é por esta razão que as pessoas continuam detidas?, disse Qeybdid. Leia o especial