Polícia da Tailândia detém segundo iraniano em Bangcoc

As explosões ocorreram um dia depois da explosão de um veículo diplomático israelense na Índia. Israel culpou o Irã pelo ataque, mas autoridades dizem que não está claro se as explosões ocorridas nesta terça-feira em Bangcoc têm ligação com o ocorrido ontem.

O comandante da polícia Winai Thongsong declarou que oficiais de imigração detiveram um segundo iraniano no aeroporto internacional de Bangcoc na noite desta terça-feira (horário local).

Winai disse que o homem deveria embarcar num voo que seguia para a vizinha Malásia. Segundo ele, as autoridades estavam interrogando o homem, mas ainda não se sabe se ele esteve envolvido nas explosões ocorridas nesta terça-feira. As informações são da Associated Press.