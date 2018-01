Polícia da Tailândia procura mais dois suspeitos da explosão em Bangcoc

O porta-voz da polícia nacional tailandesa, Prawuth Thavornsiri, disse estar certo de que os dois suspeitos fazem parte do grupo responsável pelo ataque que matou 20 pessoas, mais da metade deles estrangeiros. A mulher suspeita, identificada como Wanna Suanson, de 26 anos, estaria na Turquia, segundo parentes. O homem que está sendo procurado não teve a identidade divulgada.

No sábado a polícia prendeu um homem em um apartamento na periferia de Bangcoc onde foram encontrados equipamentos para construir bombas e pelo menos onze passaportes turcos, entre um total de mais de 200. Há poucas informações sobre o homem preso e, segundo Prawuth, a polícia está trabalhando com embaixadas e intérpretes para tentar descobrir a identidade e nacionalidade dele.

Nenhum grupo assumiu a autoria do ataque, o que gerou uma série de teorias sobre quem poderia estar por trás dele. A polícia sugere que os suspeitos fazem parte de um grupo de traficantes de pessoas, mas há quem acredite que os autores podem ser um grupo em busca de vingança por causa da repatriação forçada de uigures para a China em julho.

Também há quem acredite que os autores sã separatistas muçulmanos do sul da Tailândia, opositores do governo militar tailandês ou facções dissidentes dentro da própria força de segurança do país. Fonte: Associated Press.