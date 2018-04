Polícia da Tunísia reprime protesto contra o governo

TÚNIS - A polícia da Tunísia utilizou gás lacrimogêneo hoje para dispersar um protesto contra o novo governo interino. Os manifestantes pedem a saída dos membros do governo que faziam parte do regime anterior, do presidente deposto Zine El Abidine Ben Ali.

Os confrontos ocorreram em frente ao escritório do primeiro-ministro, que fazia parte do governo de Ben Ali. Alguns manifestantes jogaram pedras nos policiais.

A agência estatal TAP afirmou que funcionários preparavam um anúncio com mudanças no governo interino, o que deve ocorrer mais tarde nesta quarta-feira. O premiê interino deve substituir cinco ministros que pediram demissão.

A agência TAP afirma que haverá outras mudanças, mas não está claro se elas podem satisfazer a multidão que protesta diariamente em Túnis. As informações são da Associated Press.