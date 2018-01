Polícia de Bagdá encontra 25 corpos em 24 horas A polícia iraquiana encontrou 25 corpos de desconhecidos nas últimas 24 horas, assassinados aparentemente por motivos religiosos, elevando para 119 o número de vítimas encontradas em quatro dias, disseram fontes militares nesta sexta-feira, 23. A maior parte dos corpos mostrava sinais de tortura e um tiro na cabeça. Os sinais sugerem que todos foram assassinados a sangue-frio por grupos insurgentes sunitas ou xiitas. Na quinta-feira, 22, 33 cadáveres apareceram quase nas mesmas circunstâncias em diferentes bairros da capital. Os assassinatos, comuns durante vários meses em Bagdá, tinham diminuído nas últimas semanas com o novo plano de segurança na capital. Soldado americano morre Um fuzileiro americano morreu na quinta-feira, 22, atingido pela explosão de uma bomba no Iraque, informou nesta sexta-feira, 23, o Exército dos Estados Unidos, acrescentando que a vítima estava numa missão de desativação de explosivos. Os militares americanos participavam de uma operação para desativar as bombas que os insurgentes costumam colocar nas bordas das estradas iraquianas. O comunicado não dá mais detalhes sobre o incidente. As bombas têm sido uma das principais armas da insurgência contra os soldados dos EUA. Com a nova vítima, chegam a 3.226 os soldados americanos mortos no Iraque desde o início da invasão, há quatro anos.