Polícia de Chicago reforça busca por sobrinho de atriz As autoridades de Chicago estão intensificando os esforços de busca para encontrar o sobrinho de sete anos da atriz americana Jennifer Hudson, desaparecido desde sexta-feira (dia 24), e continuam investigando as mortes do irmão e da mãe da atriz, ocorridas na quinta-feira (dia 23). O porta-voz da polícia de Chicago, Dan O''Brien, disse que as buscas por Julian estão ocorrendo em toda a cidade, mas que hoje as autoridades e os moradores estão concentrando as atividades "na vizinhança" da residência da família Hudson. A equipe de busca pretende vasculhar as ruas a pé e distribuir panfletos. Mais cedo, Julia Hudson, irmã mais velha de Jennifer Hudson, fez um pedido na igreja de Chicago pelo retorno de Julian. O marido de Julian, de quem ela está separada, é o principal suspeito dos crimes. As informações são da Associated Press.