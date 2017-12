Polícia de Hong Kong enfrenta manifestantes pró-democracia A polícia entrou em confronto com grupos de manifetantes pró-democracia neste domingo, pouco depois de o presidente chinês, Jiang Zemin, chegar a Hong Kong para comemorar o quinto aniversário da entrega da ex-colônia britânica à China. Previamente, dirigentes da seita espiritual Falun Gong se queixaram de que havia sido proibido o acesso de mais de 90 de seus membros à zona onde esperavam protestar diante de Jiang Zemin durante as cerimônias das quais o mandatário chinês deverá participar na segunda-feira - que incluem a posse do chefe do Executivo local, Tung Chee-hwa, em mais um mandato. Os ativistas pró-democracia exigiam informações sobre o massacre na Praça da Paz Celestial de Pequim, em 1989, e também que se ponha fim à "ditadura de um único partido" na China. A polícia estava a postos para receber os manifestantes após ter sido avisada dos protestos. As duas partes trocaram empurrões e alguns manifestantes foram derrubados, mas não houve prisões nem ferimentos. "Abaixo Jiang Zemin", gritavam os ativistas. "Abaixo Tung Chee-hwa". Em discurso pornunciado durante um banquete privado, Tung disse que Hong Kong abriu "um novo capítulao em sua história" quando a bandeira britânica foi substituída pela bandeira chinesa em 1º de julho de 1997. Os críticos afirmam que Tung mantém um alto índice de popularidade e por isso não tem demonstrado nenhuma intenção de transformar Hong Kong em uma democracia plena. A agência estatal Xinhua (Nova China) divulgou partes de um discurso de jiang, em que o presidente chinês diz que em Hong Kong foi aplicado com êxito o modelo de "um país, dois sistemas" de governo que coloca a China no controle da antiga colônia e, ao mesmo tempo, permite em grande parte sua autonomia local e maior liberdade. Mas muitos habitantes de Hong Kong temem que as liberdades estejam sendo restringidas.