Polícia de Hong Kong prende suspeito de ataque com ácido

A polícia de Hong Kong prendeu um homem suspeito de jogar ácido em pessoas que passavam em uma rua movimentada onde funciona uma feira noturna. Trinta pessoas ficaram feridas no ataque.

O suspeito foi visto em um telhado perto do local do ataque de sábado, na região de Kowloon, de acordo com um porta-voz da polícia. Perto dele estavam tampas de garrafas contendo ácido que haviam sido atiradas no meio da multidão.

Nove turistas e uma criança de sete anos de idade estavam entre as pessoas que precisaram de atendimento hospitalar.

Desde dezembro de 2008, mais de cem pessoas ficaram feridas em ataques semelhantes. Em dezembro passado, seis pessoas ficaram feridas quando uma garrafa de ácido foi jogada em uma rua no distrito comercial de Causeway Bay, onde uma multidão comemorava a vitória do time de futebol de Hong Kong sobre o do Japão na final dos Jogos do Leste Asiático.

As autoridades não revelaram se o homem que prenderam - um chinês na faixa dos 30 anos de idade - estaria envolvido em outros incidentes.

O dirigente de Hong Kong, Donald Tsang, condenou o ataque de sábado e ofereceu uma recompensa equivalente a US$ 39 mil por informações sobre o caso.