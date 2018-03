Polícia de Israel diz que esfaqueamento em bar foi "terror" Um homem esfaqueou duas pessoas num bar de Tel-Aviv, ferindo-as, no que a polícia israelense classificou de ?ataque terrorista?. As autoridades dizem que o agressor entrou no clube ?Tarabin?, no litoral sul da cidade, e atingiu duas pessoas com facadas. Uma mulher sofreu ferimentos críticos, e outra vítima, feridas ?sérias?, segundo os serviços de resgate. Seguranças abriram fogo contra o atacante, ferindo-o. O agressor foi hospitalizado e preso. O comandante da polícia de Tel-Aviv, Yossi Sedbon, disse que o incidente havia sido ?definitivamente, um ataque de terror?.