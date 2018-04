Polícia de Israel e palestinos se confrontam em Jerusalém

JERUSALÉM - A polícia israelense entrou em choque nesta sexta-feira, 24, com centenas de palestinos em um dos lugares mais sagrados de Jerusalém para as religiões judaica e islâmica, o Monte do Templo, onde fica a mesquita de Al-Aqsa.

Ainda não está claro o que provocou o confronto, que ocorreu após as preces muçulmanas do meio dia. Nos últimos dias, websites de ativistas palestinos publicaram informações de que extremistas judaicos tentariam ocupar o Monte do Templo e a mesquita, o que ajudou a acirrar os ânimos. A polícia israelense disse que as informações são falsas.

No passado, a violência irrompeu várias vezes no complexo da mesquita de Al-Aqsa, que fica sobre os restos dos dois templos bíblicos judaicos. O local é o mais sagrado para o judaísmo e o terceiro mais sagrado para o Islã, após as mesquitas de Meca e Medina.

O porta-voz da polícia israelense, Micky Rosenfeld, disse que centenas de fiéis que saíram de Al-Aqsa começaram a apedrejar os policiais, que responderam com granadas de efeito moral para dispersá-los. Najeh Bkeirat, um funcionário palestino que estava no local, disse que os palestinos começaram a apedrejar a polícia após policiais tentarem impedir a passeata.

Rosenfeld disse que 11 policiais ficaram levemente feridos pelas pedras. Bkeirat disse que cerca de 30 palestinos, por sua vez, receberam ferimentos leves por causa da inalação do gás das bombas e de cacetadas de policiais. Rosenfeld afirmou que nenhuma bomba de gás lacrimogêneo foi disparada e que quatro palestinos foram detidos.

As informações são da Associated Press.