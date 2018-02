Polícia de Massachusetts pode realizar explosões controladas nesta tarde

BOSTON - O coronel de polícia de Massachusetts, Timothy Alben, afirmou nesta sexta-feira, 19, durante um comunicado à imprensa, que explosões controladas podem ser realizadas pela tarde.

"Estamos avançando as buscas nessa vizinhança (Watertown) e pela tarde podemos fazer explosões controladas em Cambridge, se for necessário". No local, a polícia diz ter encontrado explosivos suspeitos.

O governador de Massachusetts, Deval Patrick, agradeceu a "cooperação de todos (residentes da região)" e pediu que as pessoas continuem dentro de suas casas. "Pedimos que todos respeitem nossa orientação. Deixem a porta trancada. Não abram a porta, a não ser que haja um policial uniformizado do lado de fora pedindo para entrar."

Ruas em Watertown continuam cercadas enquanto os policiais buscam pelo segundo suspeito - Dzhokhar Tsarnaev, 19 anos - de ter cometido o atentado que deixou três mortos e 176 feridos na Maratona de Boston.

Tamerlan Tsarnaev, irmão de Dzhokhar e o outro suspeito de ter realizado o ataque, foi morto após um tiroteio no campus do Massachusetts Institute of Technology (MIT). O tiroteio aconteceu pouco após as 22h30 locais (23h30 de Brasília), cinco horas depois de terem sido publicadas as primeiras fotos dos suspeitos.