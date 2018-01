Polícia de New Jersey detém 5 crianças por levarem bomba falsa para escola

NOVA YORK - A cidade de New Jersey foi surpreendida na quinta-feira ao ser informada que cinco crianças, com idades entre 10 e 11 anos, foram detidas após a descoberta de um suposto complô para detonar uma bomba falsa que levaram à escola.

A ameaça, cujo alvo era a Clifton High School, centro educativo com 3.274 estudantes e 230 professores, foi revelada após os professores das crianças encontrarem uma carta com os detalhes e avisarem a polícia.

As quatro meninas e o menino haviam levado na quarta-feira para a escola um "artefato" que supostamente planejavam detonar durante uma visita que fariam no dia ao centro educativo, de acordo com o Canal 12 de New Jersey. No entanto, o "artefato" continha apenas vinagre e canela, segundo com o site NorthJersey.com.

Mesmo assim, a polícia não considera uma piada o plano dos menores e acredita que eles queriam "causar dano", embora ainda desconheça suas razões.

"Não é uma piada. Eles tinham um plano legítimo", afirmou o detetive do caso, o sargento Robert Bracken. "Não tinham o equipamento adequado, mas a intenção estava ali", acrescentou.

As crianças foram suspensas da escola e, após serem detidas e interrogadas pela polícia, que ainda não apresentou acusações, ficaram sob custódia de seus pais. /EFE