Polícia de Nova York vai combater terrorismo no exterior Policiais de Nova York vão trabalhar no Canadá, Israel e em pelo menos três países europeus devido a uma iniciativa antiterrorista que dá à polícia um papel tradicionalmente reservado às autoridades federais, informou nesta segunda-feira o New York Times. Segundo o jornal, detetives nova-iorquinos serão destacados para cidades do Canadá e de Israel. Outro investigador será designado para o setor da Interpol (organização internacional de polícia) em Lyon, na França. Já o Daily News atribuiu neste domingo a fontes policiais não-identificadas a versão segundo a qual o departamento de polícia de Nova York havia negociado com autoridades policiais estrangeiras a instalação de seu pessoal em Londres, Toronto e cidades não-especificadas de Israel e da Alemanha.