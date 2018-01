Polícia de NY destrói fichas políticas de manifestantes O Departamento de Polícia de Nova York abandonou nesta semana a prática de interrogar militantes antiguerra sobre suas filiações políticas e começou a destruir as fichas que continham tais informações, revelaram fontes nesta quinta-feira. O comissário de polícia Ray Kelly disse que a prática foi interrompida depois de grupos de defesa das liberdades civis terem denunciado que a norma viola a Constituição dos Estados Unidos. Os detetives do serviço secreto da polícia interrogaram manifestantes enquanto eles eram indiciados por infrações menores, como bloquear calçadas, entre outras coisas. O questionário incluía perguntas como escola em qual estudaram, filiações a organizações e envolvimento em processos passados. "Não creio que haja questões constitucionais envolvidas", disse Kelly. "Acreditamos que eram questões legítimas, sem obrigação de se responder." Chris Dunn, diretor jurídico associado da União de Defesa das Liberdades Civis de Nova York, um grupo independente, revelou que os manifestantes tiveram negado o acesso a advogados durante os interrogatórios e foi dito a eles que "a contratação de um advogado só serviria para retardar" a libertação. "Eles estão investigando e interrogando pessoas sobre atividades políticas legais", denunciou Dunn. "Eles estão claramente coagindo as pessoas." Veja o especial :