Polícia de NY interrompe acesso a ruas e faz blitze A polícia de Nova York fechou, nessa manhã, o acesso a várias ruas da cidade. Os caminhões que cruzavam as pontes e túneis para o distrito financeiro da cidade eram parados para averiguação, após a elevação do nível de alerta de ataque terrorista. O serviço de inteligência norte-americano avisou ontem que prédios do Citigroup, da Bolsa de Nova York; do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional (FMI), em Washington; e o prédio Prudential, em Newark, seriam alvos potenciais de ataques terroristas.