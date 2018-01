Polícia de NY procura homem que agrediu mulher de 101 anos A Polícia de Nova York divulgou neste domingo um vídeo no qual um homem agride uma senhora de 101 anos no pé da escada de acesso à casa da vítima. A agressão aconteceu na noite de sábado, no Queens, um bairro de Nova York. Nas imagens, com as quais a polícia espera obter informações sobre o agressor, é possível vê-lo dando vários socos em Rose Morat, de quem roubou US$ 33. Depois de tirar o dinheiro da senhora, o homem empurrou-a no chão. A polícia informou que, aparentemente, o agressor também atacou uma mulher de 85 anos que estava na porta de casa cerca de uma hora e meia depois. Nesse segundo ataque, o homem roubou a bolsa da idosa, acrescentou a Polícia, que não disse se os roubos ocorreram no mesmo bairro. Em declarações à rede de TV local NewsChannel 4, Morat disse que só sentiu um golpe e que em momento algum ficou inconsciente, embora tenha se perguntado o que estava acontecendo e visto que estava sangrando.