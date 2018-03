Polícia de Orlando realiza operação após homem armado invadir aeroporto

MIAMI - A polícia de Orlando, na Flórida (Estados Unidos), realizou uma grande operação no aeroporto da cidade depois da presença de um homem armado no local, mas sem danos materiais ou vítimas, de acordo com informações divulgadas nesta terça-feira, 31.

Vários relatórios das autoridades indicaram que o suspeito ameaçou ferir algumas pessoas, mas não atacou ninguém. Além disso, policiais confirmaram que não houve disparos e que a área onde o homem esteve foi isolada.

Através do Twitter, o Aeroporto Internacional de Orlando afirmou que o incidente ocorreu do lado A do primeiro nível da terminal, ao lado de uma locadora de automóveis.

Imagens publicadas nas redes sociais mostravam uma forte presença policial ao redor do aeroporto. As autoridades reiteraram várias vezes que o suspeito não está preso, e pediu que a "imprensa informe que não houve detenção pela polícia de Orlando". / EFE