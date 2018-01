Polícia de Taiwan mantém silêncio sobre investigação A eleição presidencial deste ano em Taiwan, assim como a última, no ano 2000, está sendo marcada por uma retórica agressiva, mas não havia apresentado até o momento nenhum caso de violência séria, até o atentado contra o presidente Chen nesta sexta. O ataque levantou várias questões sérias, que devem influenciar o resultado das eleições, mesmo se não forem respondidas antes do pleito. A mais óbvia é: quem foi o responsável? A polícia de Taiwan se recusa a comentar antes de realizar mais investigações. Os políticos e a população de Taiwan, no entanto, vão torcer para que tenha sido obra de uma única pessoa e, de preferência, "com problemas mentais". Certamente não há registros de um extremismo político tão grande assim em Taiwan. "Nunca vimos nada como isso", disse um policial envolvido na segurança dos comícios realizados na noite desta sexta-feira, que fecham as campanhas. China Outra possibilidade é que o ataque foi feito por um indivíduo ou grupo que se opõe às políticas de Chen. Antes e durante a campanha eleitoral, Chen irritou alguns grupos de chineses de Taiwan com sua determinação de enfrentar a China, e também com o seu uso das sutis tensões étnicas para buscar votos. As pessoas que se opõem a ele tendem a favorecer a reunificação com a China. Muitos vieram para Taiwan com suas famílias em 1949, após a vitória dos comunistas na China. Alguns membros desse grupo ficaram particularmente irritados com a decisão de Chen de convocar um referendo no mesmo dia das eleições, já que referendos são vistos como um mecanismo para mover Taiwan em direção à independência. Província rebelde Hoje, a ilha é considerada uma província rebelde da China com governo próprio, mas que nunca declarou independência formal dos chineses com medo de represálias. Até o momento, no entanto, poucos analistas haviam especulado que essas pessoas poderiam partir para a violência. Na quarta-feira, uma mulher de meia idade que se recusou a dizer seu nome estava distribuindo folhetos anti-Chen próximo à estação principal de trens de Taiwan. Após alguns minutos, ela entregava um outro, que ela dizia ser um poema escrito por um amigo. O poema pedia varias vezes que Chen fosse morto, "por causa do mal que ele havia feito para Taiwan". O tom parecia infantil, embora tenha sido atropelado pelos eventos. Para alguns nas ruas de Taiwan, no entanto, o rumor que se espalhou após o ataque apresenta uma solução simples. "As pessoas dizem que a China foi a culpada, em uma mensagem para não declararmos independência", de acordo com um homem que se diz chamar Tony. Culpar a China não é novidade em Taiwan, mesmo quando não existam evidências para sustentar a acusação. Muitos culpam a China pelo isolamento diplomático de Taiwan, e se lembram de como a China disparou mísseis em direção à ilha em 1996 e tentou influenciar aquela eleição.