Polícia de Washington reforça segurança em Festival do Orgulho Gay após ataque em Orlando

WASHINGTON - A polícia de Washington reforçou a segurança no Festival do Orgulho Gay da capital americana, que reúne milhares de homossexuais, após o massacre em uma casa noturna frequentada pelo público LGBT em Orlando, na Flórida, informou a prefeita da cidade, Muriel Bowser.

Em comunicado, Muriel afirmou que a chefe da polícia da capital americana, Cathy Lanier, comunicou que foram adotadas "medidas de segurança" adicionais depois do atentado desta madrugada, que deixou 50 mortos e ao menos 53 feridos.

O Departamento de Polícia de Washington confirmou em uma breve mensagem em sua conta no Twitter que o festival terá uma "presença extra" de agentes, que a cada ano congrega cerca de 100 mil pessoas no centro da cidade.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Nesta manhã, sentimos uma grande tristeza após conhecer a tragédia em Orlando", afirmou Bowser, que lembrou que neste sábado a capital realizou o Desfile do Orgulho Gay, no qual participaram milhares de pessoas em um ambiente super agradável.

A Aliança do Orgulho de Washington, organizadora do encontro, indicou que o evento será realizado como estava planejado, e haverá um minuto de silêncio às 13h local (14h em Brasília) em memória às vítimas de Orlando.

"Deploramos o ato de terrorismo sem sentido em Orlando (...) e nossos pensamentos estão com as vítimas, suas famílias, amigos e o povo da Flórida Central", afirmou a aliança, segundo o jornal The Washington Post.

O grupo acrescentou que tem "toda a confiança" nas medidas de segurança impostas para proteger o festival.

O ataque, que começou em torno das 2h local (3h em Brasília), está sendo investigado como um ato de terrorismo e é o pior massacre na história dos Estados Unidos. /EFE