Polícia desarma carro-bomba na terceira maior cidade russa A polícia russa desarmou neste sábado um carro-bomba estacionado no centro de Novosibirsk, a terceira maior cidade do país, informou um funcionário do Ministério de Situações Emergenciais. O carro repleto de explosivos estava estacionado em frente a um edifício residencial de 12 andares, disse o funcionário, sob condição de anonimato. O veículo continha diversas granadas, 400 gramas de TNT, 600 gramas de explosivo plástico e quatro galões de 20 litros de gasolina, além de outros materiais utilizados em bombas, informou a agência de notícias ITAR-Tass. Um pedestre viu os explosivos dentro do carro e chamou a polícia. Nenhuma prisão foi efetuada até o momento e as autoridades locais evitam especular por qual motivo o prédio seria o alvo.