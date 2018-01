Polícia desativa bomba na Tailândia A polícia do povoado tailandês de Pattani, localizado em uma zona predominantemente muçulmana 1.050 quilômetros ao sul de Bangcoc, descobriu e desativou hoje uma poderosa bomba que havia sido instalada sob o banco de uma motocicleta estacionada no pátio de uma delegacia. Segundo o coronel de polícia Pote Suyasuwan, o dispositivo era composto por cinco tubos de aço cheios com oito bananas de dinamite e explosivo plástico C-4. "A bomba era tão potente que poderia ter destruído a estação de polícia", disse o coronel. Pattani é uma das quatro províncias muçulmanas da Tailândia, país de maioria budista. É um antigo bastião do grupo separatista Frente Unida de Libertação. A polícia abriu uma investigação para determinar os responsáveis pela instalação da bomba.