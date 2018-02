Polícia desativa carta-bomba em Belfast

A secretária britânica para a Irlanda do Norte, Theresa Villiers, estava em Londres a trabalho quando sua equipe de segurança identificou a carta suspeita hoje.

Nenhum grupo assumiu a responsabilidade, mas a política e políticos irlandeses culparam militantes do Exército Republicano Irlandês (IRA, na sigla em inglês), que estiveram por trás de uma série de ataques semelhantes.

A polícia retirou dezenas de pessoas do castelo, inclusive o líder protestante da unidade do governo da Irlanda do Norte.

Na semana passada, funcionários do Correio Real detectaram outras duas cartas-bomba endereçadas às autoridades policiais seniores em Belfast e Londonderry.

Na segunda-feira, um complexo comercial em Londonderry que abriga o escritório do procurador do Estado Britânico foi esvaziado quando outra carta-bomba foi encontrada. Nada foi detonado. Fonte: Associated Press.