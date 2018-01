Polícia desativa duas bombas na Colômbia Ao final de quatro horas de tentativas, especialistas conseguiram desativar hoje uma poderosa bomba com 120 quilos de explosivos escondida em um veículo nos arredores de Bogotá. Em Cúcuta, na fronteira com a Venezuela, outra carga de explosivos escondida em uma caminhonete deixada sobre uma calçada também foi desativada pelos especialistas. O diretor da polícia, general Luis Gillibert, afirmou que os agentes identificaram um local suspeito nos arredores da capital colombiana onde desconhecidos deixaram o carro-bomba com alto poder de destruição. Gillibert disse que a descoberta foi possível graças ao apoio da população, que denunciou movimentos suspeitos na casa onde estava o veículo em que a bomba havia sido colocada. A polícia não deu indícios sobre a identidade das pessoas que teriam preparado o carro-bomba. Por outro lado, o Exército informou que uma patrulha militar repeliu duas pessoas que tentavam instalar uma bomba em uma válvula do aqueduto de El Carmen, no departamento (estado) de Bolívar, no norte do país. O aqueduto abastece de água potável mais de 90.000 pessoas de El Carmen e de vários municípios próximos.