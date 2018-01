Polícia desativa mais duas bombas nas Filipinas A polícia desativou hoje duas bombas improvisadas em estações ferroviárias nas redondezas de Manila. Estes são o terceiro e quarto instrumentos explosivos encontrados esta semana na capital filipina, informou a polícia. O chefe das forças policiais na região metropolitana de Manila, Edgardo Aglipay, acredita que as bombas, que foram deixadas em locais de alta visibilidade, tinham apenas a intenção de assustar as pessoas. Uma delas foi encontrada num envelope nas escadas na estação Kamuning, de acordo com a polícia. O envelope continha uma granada e dois fios conectados a um marcador de tempo, mas as autoridades disseram que a bomba não estava programada para explodir. A polícia afirmou que uma carta estava anexada ao pacote, mas se recusou a revelar a mensagem. O segundo explosivo foi encontrado na estação Ortigas. O assessor de Segurança Nacional, Roilo Golez, disse que as bombas não poderiam causar estragos. Ele acredita ainda que os artefatos foram fabricados por um grupo político e não é trabalho de terroristas. As Filipinas têm vários grupos guerrilheiros, incluindo comunistas e extremistas muçulmanos.