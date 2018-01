Polícia desbarata rede internacional de drogas da Máfia Uma operação policial internacional desbaratou uma grande rede internacional de drogas baseada no sul da Itália, prendendo dezenas de pessoas na Itália, Espanha e Colômbia, e apreendeu grandes quantidades de cocaína, anunciaram, hoje, as autoridades envolvidas. Os supostos líderes da quadrilha são mafiosos do sindicato do crime conhecido como ?ndrangheta, da Calábria. Segundo a polícia, eles estavam à caça de cerca de 100 pessoas na Itália e cerca de 40 nos outros países, mas recusou-se a revelar quantos havia sido pegos. ?A operação está ainda em curso, não apenas na Itália mais também em vários outros países, especialmente na Colômbia e Espanha?, explicou o general Gianpaolo Ganzer, dos Carabinieri de Roma, a polícia paramilitar italiana, à TV italiana. Segundo Ganzer, um total de cerca de cinco toneladas de cocaína foi apreendido na Itália, Espanha e Colômbia. Um imensa quantidade foi retida em Gioia Tauro, porto do sul da Itália largamente controlado pela ´ndrangheta. ?A ´ndrangheta estabeleceu-se novamente como a organização líder do tráfico da droga dentro da Máfia?, disse Ganzer.