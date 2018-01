Polícia descobre apartamento com bombas perto de Paris

PARIS - A polícia francesa deflagrou nesta quarta-feira, 6, uma operação antiterrorismo em Villejuif, ao sul de Paris, e prendeu duas pessoas suspeitas de usarem um apartamento para fabricação de bombas e explosivos.

De acordo com o jornal Le Figaro, o imóvel continha materiais para a fabricação de uma bomba de triacetona (TATP), tipo de explosivo já usado em vários atentados do grupo terrorista Estado Islâmico (EI) na Europa e apelidado de "a mãe de Satã".

Mas a emissora BFMTV citou também a presença de botijões de gás e fios elétricos no imóvel. A polícia acusa os detidos de associação mafiosa com crimes terroristas. Um deles é o proprietário do apartamento. A zona foi esvaziada para que esquadrões antibombas operassem no imóvel. / Ansa