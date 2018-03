Polícia descobre e desarma 2 malas-bomba em Bogotá A Polícia colombiana descobriu e desarmou duas malas-bomba deixadas por desconhecidos em Bogotá, segundo porta-vozes oficiais. Os habitantes da área, uma das mais populosas da capital, viveram momentos de pânico. O comandante da Polícia Metropolitana de Bogotá, general Luis Alberto Gómez Heredia, explicou que as bombas foram deixadas em dois lugares diferentes no bairro de Fontibón. Técnicos da Polícia desativaram uma e a outra foi detonada de forma controlada. As janelas de algumas casas foram danificadas. As autoridades de Bogotá investigam a procedência das malas, pedindo à população que denuncie qualquer fato suspeito. Nem a Polícia nem os porta-vozes da prefeitura de Bogotá se arriscam a dizer se os responsáveis foram grupos guerrilheiros ou criminosos comuns.