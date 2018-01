Polícia descobre e desarma bomba da II Guerra em Viena Peritos da polícia austríaca desarmaram com sucesso uma bomba de 150 kg do tempo da II Guerra Mundial, descoberta, intacta, no distrito de Floridsdorf, sul da capital. Vários apíses europeus ainda sofrem com bombas não-detonadas das duas guerras mundiais. Em julho do ano passado, uma grande bomba americana explodiu perto de Salzburgo, matando dois peritos que tentavam desarmá-la. Durante a II Guerra, as forças aliadas despejaram mais 120.000 toneladas de explosivos - bombas, minas e artefatos incendiários - somente sobre a Áustria. Até 30% desse material ainda não explodiu.