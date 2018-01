Polícia descobre granada no Hilton Hotel de Jacarta A polícia encontrou nesta segunda-feira uma granada no estacionamento do Hilton de Jacarta, alguns dias depois de receber informações sobre um possível atentado terrorista contra um dos três hotéis da rede internacional na Indonésia. O porta-voz da polícia local disse à imprensa na capital indonésia que a granada já foi retirada do local. Segundo o porta-voz, a polícia recebeu um telefonema do hotel avisando que um dos funcionários havia encontrado um pacote suspeito. "Estava (a granada) escondida em uma lata", disse o diretor de relações públicas do Hilton em Jacarta, Emeraldo Parengkuan. A descoberta elevou o estado de alerta na capital indonésia, depois que vários governos ocidentais, como Estados Unidos e Austrália, advertiram na semana passada que terroristas poderiam aproveitar as festividades de final de ano para cometer atentado contra algum hotel de capital estrangeiro, possivelmente o Hilton. Militantes islâmicos ligados à rede Al-Qaeda lançaram ataques nos últimos anos na Indonésia, atingindo boates em Bali, o Hotel JW Marriott em Jacarta e também a embaixada australiana na capital. A rede Hilton tem hotéis em Jacarta, Bali e Surabaya.