Polícia desmonta rede de pedofilia e prende 700

Pelo menos 700 suspeitos foram presos nesta segunda-feira em diversos países, acusados de estarem envolvidos com uma rede mundial de pedofilia, segundo afirmou um relatório policial. Durante a ação, 31 crianças foram resgatadas. Cerca de 200 dos suspeitos são habitantes do Reino Unido, informou o Centro de Proteção Online contra Exploração Infantil. A rede era estabelecida por um chat na internet chamado "Crianças, as Luzes de Nossas Vidas", que distribuía imagens de crianças sofrendo abusos sexuais. A investigação envolveu polícias de 35 países e durou mais de dez meses. O criador do chat, Timothy David Marty Cox, de 27 anos, que usava a identidade "Filho de Deus", na rede, admitiu nove acusações de produção e distribuição de material criminoso. Cox foi preso em Buxall, no sudeste da Inglaterra. Depois de ser preso, em setembro de 2005, policiais conseguiram ter acesso à sala de chat e coletar evidências de outros membros. Foram encontradas mais de 75 mil imagens de menores, das quais 11 mil haviam sido redistribuídas.