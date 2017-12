Polícia detém 11 suspeitos de ataque no Paquistão A polícia paquistanesa deteve 11 pessoas suspeitas de participação num atentado contra um ônibus que deixou 13 mortos e 20 feridos no sudoeste do Paquistão, disse Chaudhry Mohammed Yaqoob, comandante da polícia da província de Baluquistão. A explosão destruiu um ônibus no fim da noite de ontem nos arredores de Quetta, capital do Baluquistão, onde os choques entre militantes tribais e forças de segurança intensificaram-se recentemente. Os 11 detidos são supostos militantes baluques detidos em operações distintas entre a noite de ontem e a manhã de hoje, disse Yaqoob.