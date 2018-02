Polícia detém ativistas antes de enterro de cubano

De acordo com a ONG, Zapata, de 42 anos, foi enterrado na presença da família e de uns poucos dissidentes que conseguiram chegar à localidade de Banes, cerca de 900 quilômetros ao sudeste da capital Havana. "Havia muita irritação" por causa da grande quantidade de policiais, disse o líder da ONG, Elizardo Sánchez, que participou da cerimônia e disse que dezenas de policiais uniformizados e à paisana haviam chegado ao pequeno povoado de Banes, onde vive a mãe do dissidente, Reina Tamayo.

Apesar do cerco que impediu a chegada de algumas pessoas ao funeral, "algumas Damas de Branco (esposas de opositores presos) conseguiram comparecer, e ativistas gritaram palavras de ordem contra o governo em homenagem a Zapata Tamayo".

Sánchez disse que durante a cerimônia "não houve repressão, no sentido de que não foram feitas prisões, mas houve vigilância". Sánchez indicou que o aparato de segurança do Estado atrasou a chegada do corpo a Banes para diminuir o tempo do velório e pressionou a família a realizar um enterro rápido.

Zapata morreu na tarde de terça-feira na capital cubana, logo depois de ter sido transferido, em estado grave, da prisão na qual havia iniciado uma greve de fome no começo de dezembro.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O que aconteceu a Zapata Tamayo "é muito grave, horrendo, agora falta uma investigação judicial", disse Sánchez. Ele acrescentou que a reação do presidente lamentando a morte é "hipócrita".

A dissidente Martha Beatriz Roque disse hoje que, após voltar do funeral, que a morte do dissidente é uma "ameaça" para a atuação da dissidência no futuro, embora tenha afirmado que não havia um plano de ação.

Na véspera, o presidente Raúl Castro lamentou a morte do dissidente, em uma declaração pouco comum. "Ele foi levado aos melhores hospitais de Cuba e morreu. Lamentamos muito. Lamentavelmente, neste confronto que temos com os Estados Unidos, perdemos milhares de cubanos, sobretudo na primeira década, vítimas do terrorismo", disse Castro a jornalistas brasileiros.

Vários países expressaram sua "preocupação" com a morte dissidente, como Estados Unidos e Espanha, e pediram a libertação dos cerca de 200 presos políticos da ilha.