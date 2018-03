Polícia detém intruso que saltou muro da Casa Branca A polícia deteve neste domingo um homem que saltou o muro da Casa Branca, informaram fontes oficiais, que por enquanto não divulgaram a identidade do indivíduo. A forças de segurança também analisam o conteúdo de um pacote suspeito que o homem jogou nos jardins da Casa Branca enquanto invadia o local, informou a rede de televisão americana CNN. O suspeito foi detido por seis agentes federais, dos serviços secretos e da Polícia da Casa Branca. O homem, vestido com uma camiseta com a bandeira dos Estados Unidos em que se podia ler "Deus abençoe aos EUA", foi controlado pelas forças de segurança, que o cercaram, apontando armas para ele, enquanto gritava "sou uma vítima do terrorismo". O intruso também gritou que tinha "uma informação secreta para o presidente" e que não tinha medo dos policiais. Enquanto era algemado, um cachorro da Polícia o manteve encurralado. O indivíduo saltou o muro perto da porta principal e, segundo fontes policiais, era uma pessoa conhecida por eles porque já fez ações similares. Esta não é a primeira vez que ocorre um fato deste tipo. Em 22 de março, um homem jogou um "pequeno objeto" por cima do muro. No entanto, nesse dia o presidente americano não estava na Casa Branca.