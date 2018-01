Polícia detém mais seis supostos membros do ETA A polícia espanhola desarticulou hoje um comando do grupo armado basco ETA em Barcelona, deteve seis suspeitos e apreendeu explosivos que seriam destinados a ataques terroristas contra alvos turístico, informou o ministro do Interior, Mariano Rajoy. Esta foi a terceira operação de sucesso da polícia espanhola contra o ETA e ocorre com a estreita cooperação entre a liderança regional basca e o governo de Madri. Segundo Rajoy, que falou a jornalistas na capital espanhola, a polícia confiscou mais de 250 quilos de explosivos depositados em quatro casas, dentro e fora de Barcelona. Também foram encontrados armas de fogo, placas falsas de automóveis e componentes eletrônico para detonar bombas. Rajoy afirmou que a operação, que contou também com a participação de agentes da Guarda Civil, "impediu uma nova campanha de atentados na Catalunha contra pessoas e possivelmente contra interesses turísticos". Catalunha, outra das regiões autônomas da Espanha, é banhada pelo Mar Mediterrâneo e sua capital é Barcelona. É um dos primeiros destinos turísticos do país. Desde que lançou sua luta armada pela independência do País Basco, em 1968, o ETA (Terra Basca e Liberdade) já assassinou mais de 800 pessoas, principalmente policiais, políticos e juízes espanhóis. Entretanto, em março, em uma declaração publicada por jornais bascos, o grupo advertiu aos turistas estrangeiros para que não procurem a Espanha em suas férias. Segundo o ministro do Interior, não foi estabelecida uma relação entre as prisões de hoje em Barcelona e a explosão de um automóvel, sábado passado, na cidade vizinha de Salou, na qual 13 pessoas ficaram levemente feridas. Entre os detidos de hoje está Fernando García Jodra, acusado pelo assassinato do ex-ministro da Saúde Ernest Lluch, membro do governo socialista de 1982 a 1986. Ele foi baleado em novembro do ano passado quando saía de seu carro em um estacionamento de Barcelona. Jodra também é procurado pelos assassinatos, em setembro e dezembro de 2000, de dois vereadores que pertenciam ao Partido Popular, do presidente do governo José María Aznar. A operação de hoje foi precedida de dois dias de blitze da polícia autônoma basca em supostos esconderijos do ETA. Oito pessoas foram detidas e foram descobertos dois depósitos para preparar automóveis com cargas explosivas.