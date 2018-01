Polícia detém suposto líder da Al-Qaeda no Paquistão A polícia paquistanesa, com a ajuda de agentes do FBI, deteve, nesta quarta-feira, um homem suspeito de ser um importante membro da rede terrorista Al-Qaeda, de Osama bin Laden, durante uma busca na cidade de Peshawar, no noroeste do Paquistão. Abu Abdullah, de 35 anos, um argelino que era responsável por escolas muçulmanas no leste do Afeganistão durante o regime Taleban, foi levado sob custódia para um centro de detenção junto com um conterrâneo, durante a última blitz governamental contra militantes islâmicos. O presidente do Paquistão, general Pervez Musharraf, que declarou no ano passado seu apoio à guerra contra o terrorismo liderada pelos EUA, adotou uma política de linha dura contra extremistas islâmicos em janeiro, banindo cinco dos mais violentos grupos do país. Militantes muçulmanos em todo o mundo reagiram com ira ao cerco promovido pelo governo de Musharraf e sua promessa de que o "Paquistão nunca permitirá a exportação do terrorismo para nenhum lugar". Também hoje, nove árabes que foram detidos por supostos vínculos com a Al-Qaeda foram interrogados por uma equipe conjunta da polícia e funcionários da inteligência, em Peshawar.