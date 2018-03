Polícia detém suspeito de disparos no Dia das Mães Autoridades norte-americanas detiveram um suspeito de ter realizado disparos durante uma parada no Dia das Mães, que feriram 19 pessoas em New Orleans. Akein Scott, de 19 anos, foi detido na noite de quarta-feira em Little Woods, leste de New Orleans, informou a porta-voz do departamento de polícia, Remi Braden.