Polícia detém suspeitos de jogar bombas em sinagogas A polícia francesa deteve nesta sexta-feira cinco pessoas suspeitas de atacar uma sinagoga em Paris com dois coquetéis molotov, informaram autoridades. Segundo um porta-voz policial, os suspeitos seriam interrogados ainda hoje. Os artefatos incendiários foram lançados na noite de quarta-feira contra um templo judeu situado no subúrbio parisiense de Kremlin-Bicetre, mas erraram o alvo e caíram na calçada sem causar danos. A informação veio a público apenas hoje. Ao mesmo tempo, três pessoas suspeitas de lançar ontem coquetéis molotov contra uma sinagoga da cidade mediterrânea de Montpellier confessaram o crime e deverão comparecer no final do dia de hoje diante de promotores. Segundo a polícia francesa, as detenções provam que o aumento na segurança em torno de locais judaicos está surtindo efeito.