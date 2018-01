Polícia detém suspeitos de ligação com atentado na Índia Dois homens foram detidos, suspeitos de ligação com o atentado no trem Délhi-Lahore, que matou 68 pessoas no último dia 18 de fevereiro, informou a Polícia nesta quarta-feira, 14. Os dois detidos, identificados como Huzaifa e Poonam Singh, trabalham numa loja de malas da cidade de Indore, no centro da Índia. Segundo a Polícia, eles foram os responsáveis por costurar o forro da mala em que os terroristas esconderam as bombas. As explosões de fevereiro atingiram dois vagões do trem que liga a capital da Índia com a cidade paquistanesa de Lahore. Os dois detidos foram levados à localidade de Chandigarh, capital da região, para interrogatórios. A Polícia ainda não determinou se a mala em questão saiu de sua loja. A Polícia investiga outra pista que conduz à cidade de Indore: uma garrafa de plástico, fabricada na localidade, que estava na Bagagem. Além disso, a investigação revelou que as bombas estavam envolvidas em várias páginas do principal jornal da cidade de Aligarh, no estado de Utta Pradesh, no norte do país. Citadas pela agência indiana PTI, as fontes policiais afirmaram que os detidos não estão cooperando nos interrogatórios.